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Derbi zaferi sonrası Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay "5 YILDIZ" göndermesi: "Başı dönüp yolunu kaybedenler için..."

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Bu zafer sonrası Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından Kanarya'ya göndermede bulunulan paylaşımlar yer aldı. Twitter adresinde yer alan görsellerde, "Hep birlikte, bambaşkayız." , "Yine biz kazandık" , "Başı dönüp yolunu kaybedenler için: ᴀɪʀᴘᴏʀᴛ ᴛʜɪꜱ ᴡᴀʏ" ifadeleri yer aldı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.12.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 22:16
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Derbi zaferi sonrası Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme! Başı dönüp yolunu kaybedenler için...

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan bu görsellerde zaferin mutluluk pozuna yer verildi.

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Derbi zaferi sonrası Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme! Başı dönüp yolunu kaybedenler için...

Diğer bir fotoğrafta ise "Hep birlikte, bambaşkayız." sözleri yer aldı.

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Derbi zaferi sonrası Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme! Başı dönüp yolunu kaybedenler için...

"Tarih yazdık" mesajı verilen daktilolu bu paylaşımda ise, ""Yine biz kazandık" denildi.

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Derbi zaferi sonrası Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme! Başı dönüp yolunu kaybedenler için...

Fenerbahçe'nin evine geri dönüş biletini kesen Trabzonspor'dan gelen manidar mizansende "Başı dönüp yolunu kaybedenler için: ᴀɪʀᴘᴏʀᴛ ᴛʜɪꜱ ᴡᴀʏ" cümlelerine yer verildi.

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Derbi zaferi sonrası Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye olay 5 YILDIZ göndermesi: Başı dönüp yolunu kaybedenler için...

"5 YILDIZ" DETAYI

Bu görselde de kanaryanın başında dönen "5 YILDIZ" ile Fenerbahçe'ye göndermede bulunuldu.