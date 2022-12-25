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Uruguaylı golcü Luis Suarez'den sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

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Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Uruguaylı golcü Luis Suarez’den sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

Uruguaylı golcü Luis Suarez, ülkesinin Nacional takımından ayrılmasının ardından Brezilya'nın Gremio ekibi ile anlaşmaya vardı. Brezilya ekibi ile 2024 yılına dek anlaşmaya varan Suarez, resmi evrakların hazırlanmasının ardından Gremio'ya katılacak.

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