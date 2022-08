Kulüp arayan Ronaldo’dan Galatasaray açıklaması: Cristiano Ronaldo Galatasaray’a transfer olacak mı? GS teklif yapmıştı

Kulüp arayan Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması geldi. Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Galatasaraylı bir taraftarın "Come To Galatasaray" yorumunu beğenmesi sonrası "Coma To Galatasaray" hashtagi Twitter'da TT oldu. 37 yaşında olmasına rağmen formuyla dikkatleri üzerine çeken Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması geldi. Peki, kulüp arayan Ronaldo'nun Galatasaray açıklaması nedir? Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte haberin detayları...

GALATASARAY TEMASA GEÇTİ

Galatasaray Spor Kulübü'nün son olarak Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano Ronaldo ile temasa geçtiği öğrenildi.