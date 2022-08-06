Kulüp arayan Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması: Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? GS teklif yapmıştı
Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bir Galatasaray taraftarının "Come To Galatasaray" yorumunu beğenmesinin ardından taraftarlar heyecanlanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün Ronaldo ile iletişime geçtiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından dünya yıldızının Galatasaray'a gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması geldi. Peki, kulüp arayan Ronaldo'nun Galatasaray açıklaması nedir? Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişmeler...
Kulüp arayan Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması geldi. Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Galatasaraylı bir taraftarın "Come To Galatasaray" yorumunu beğenmesi sonrası "Coma To Galatasaray" hashtagi Twitter'da TT oldu. 37 yaşında olmasına rağmen formuyla dikkatleri üzerine çeken Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması geldi. Peki, kulüp arayan Ronaldo'nun Galatasaray açıklaması nedir? Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte haberin detayları...
GALATASARAY TEMASA GEÇTİ
Galatasaray Spor Kulübü'nün son olarak Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano Ronaldo ile temasa geçtiği öğrenildi.
"COME TO GALATASARAY" YORUMUNU BEĞENDİ
Galatasaraylı bir taraftarın "Come To Galatasaray" yorumunu beğenen Cristiano Ronaldo'nun bu hereketi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar büyük heyecan yaşadı. Ronaldo'nun yorumu beğenmesi kısa sürede büyük beğeni toplarken, sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Galatasaraylı taraftarlar ise bu beğeni sonrası "Elbet bir gün" yorumlarında bulundu.
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- Kulüp arayan Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması: Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? GS teklif yapmıştı
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