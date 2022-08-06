Kulüp arayan Ronaldo’dan Galatasaray açıklaması: Cristiano Ronaldo Galatasaray’a transfer olacak mı? GS teklif yapmıştı

"COME TO GALATASARAY" YORUMUNU BEĞENDİ

Galatasaraylı bir taraftarın "Come To Galatasaray" yorumunu beğenen Cristiano Ronaldo'nun bu hereketi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar büyük heyecan yaşadı. Ronaldo'nun yorumu beğenmesi kısa sürede büyük beğeni toplarken, sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Galatasaraylı taraftarlar ise bu beğeni sonrası "Elbet bir gün" yorumlarında bulundu.