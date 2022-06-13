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Burak Elmas TFF seçimine giriyor! Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alacak

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Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Burak Elmas TFF seçimine giriyor! Mehmet Büyükekşi’nin listesinde yer alacak

Galatasaray’ın eski başkanından sürpriz hamle. Galatasaray’da önceki gün yapılan seçimle koltuğunu Dursun Özbek’e teslim eden Burak Elmas, Türk futbolunun içinde kalmaya devam edecek.

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