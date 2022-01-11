Son dakika | Ahmet Çalık’a son veda: Sevenleri yalnız bırakmadı! Babasının sözleri yürek dağladı

Cenazeye Çalık ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor ve Gençlerbirliği forması giyen futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı.