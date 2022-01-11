Son dakika | Ahmet Çalık'a son veda: Sevenleri yalnız bırakmadı! Babasının sözleri yürek dağladı
Son dakika haberi... Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.
Ankara'da trafik kazası geçiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Elmadağ ilçesine getirildi. Milli futbolcu için Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Çalık ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor ve Gençlerbirliği forması giyen futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı.
Çalık'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Konyaspor ile Galatasaray formaları koyuldu.
Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.
BABASININ SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI
Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.
Ahmet Çalık'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçedeki mezarlıkta toprağa verildi.
Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O tarihte hesaba yatacak! Memur ve memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? 2022 Ocak zammı enflasyon farkı...
- İstanbul yarın okullar tatil mi? 12 Ocak İstanbul kar tatili var mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?
- Okullar ne zaman 15 tatile girecek? 2022 MEB yarıyıl tatili ne zaman? Karne ayın kaçında verilecek?
- Kar tatili olan iller 12 Ocak Çarşamba! Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak hangi illerde okullar tatil?
- İstanbul 5 günlük hava durumu! İstanbul kar yağışı gelecek mi? Meteoroloji İstanbul kar tahmini…
- PUBG ücretsiz mi? PUBG bedava mı oldu? PUBG Battlegrounds ücretsiz nasıl indirilir?
- Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?
- En ucuz sıfır otomobiller: 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? Renault, Hyundai, Fiat, Kia sıfır araç fiyatları...
- Avukat Dilara Yıldız kimdir? Dilara Yıldız katili Oktay Dönmez kimdir? Saplantılı eski nişanlı dehşeti…
- 1975 model Murat 124'ü 10 bin liraya hurdadan satın aldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
- EKPSS süreci tamamlanıyor! 2022 EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Engelli kamu personeli tercihleri nasıl yapılır?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı MB faiz kararı ne olacak?