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Son dakika | Ahmet Çalık'a son veda: Sevenleri yalnız bırakmadı! Babasının sözleri yürek dağladı

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Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika | Ahmet Çalık’a son veda: Sevenleri yalnız bırakmadı! Babasının sözleri yürek dağladı

Son dakika haberi... Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Ankara'da trafik kazası geçiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Elmadağ ilçesine getirildi. Milli futbolcu için Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Çalık ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor ve Gençlerbirliği forması giyen futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı.

Çalık'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Konyaspor ile Galatasaray formaları koyuldu.

Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.



BABASININ SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI
Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.



Ahmet Çalık'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

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