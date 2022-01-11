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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş krizi!

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Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Fenerbahçe’de Sinan Gümüş krizi!

Sezon başında yönetimin “Karagümrük’e git” teklifine olumsuz yanıt verdiği için kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, Fenerbahçe’ye kolaylık gösterip ayrılmak istiyor ancak başkan Ali Koç vize vermiyor.

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