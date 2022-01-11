Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Korkunç kazada yürek yakan detay! Nikah tarihi için gitmiş

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi, 5 Ekim 2020'de de Konyaspor'a transfer oldu. Çalık, 26 Aralık 2021'de ise yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıl daha uzatmıştı.

