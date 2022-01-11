11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Korkunç kazada yürek yakan detay! Nikah tarihi için gitmiş

Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Korkunç kazada yürek yakan detay! Nikah tarihi için gitmiş

Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ölümü ile tüm spor camiasını yasa boğan genç oyuncunun Ankara'ya neden gittiği de ortaya çıktı. Şubat ayında düğün yapmayı planlayan Ahmet Çalık, izin gününde Ankara'ya giderek nişanlısıyla birlikte nikah tarihini almayı planlamış. Trafik kazasında can veren Ahmet Çalık'ın vefatı camiayı derinden yaraladı.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 13:21
  • 1
  • 33
Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Korkunç kazada yürek yakan detay! Nikah tarihi için gitmiş

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da, trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın üzüntüsü yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 33
Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Korkunç kazada yürek yakan detay! Nikah tarihi için gitmiş

Yeşil-beyazlı ekiple 3 yıl daha sözleşmesini uzatan genç futbolcunun, pazar günü oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün yapılan antrenmana katıldığı ve bugün izinli olduğu öğrenildi.

  • 3
  • 33
Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Korkunç kazada yürek yakan detay! Nikah tarihi için gitmiş

Ahmet Çalık'ın, şubat ayında yapmayı planladığı düğün için Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

  • 4
  • 33
Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Korkunç kazada yürek yakan detay! Nikah tarihi için gitmiş

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi, 5 Ekim 2020'de de Konyaspor'a transfer oldu. Çalık, 26 Aralık 2021'de ise yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıl daha uzatmıştı.

  • 5
  • 33
Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Korkunç kazada yürek yakan detay! Nikah tarihi için gitmiş

YÖNETİCİLER VE TEKNİK DİREKTÖR ANKARA'YA GİTTİ
Acı haberin ardından Konyaspor yöneticileri ve teknik direktör İlhan Palut, kulüp binasına geldi. İlhan Palut ve yöneticiler, ardından cenaze töreni için Ankara'ya gitti.