Ahmet Çalık eşi var mı? Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık evli miydi, çocukları var mı?

AHMET ÇALIK EVLİ MİYDİ?

Ahmet Çalık'ın evli olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Çalık'ın yaptığı herhangi bir evlilik bulunmuyor.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Çalık (futbolcu), 26 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da Yenimahalle'de doğmuştur. Tam adı Ahmet Yılmaz Çalık'dır. Kireç imalatçılığı yapan babası Gümüşhaneli, annesi ise Ispartalıdır. Bir abisi, bir kardeşi vardır.