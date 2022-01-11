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Ahmet Çalık eşi var mı? Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık evli miydi, çocukları var mı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Ahmet Çalık eşi var mı? Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık evli miydi, çocukları var mı?

Ahmet Çalık eşi var mı? Bir dönem Galatasaray forması da giyen ünlü futbolcu Ahmet Çalık evli miydi, çocukları var mı? Başarılı futbolcu Ahmet Çalık’tan kötü haber geldi. Çalık, geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Peki; Ahmet Çalık eşi var mı? Ahmet Çalık evli miydi, çocukları var mı?

Ahmet Çalık eşi var mı? Ahmet Çalık evli miydi, çocukları var mı? Konyaspor forması giyen ünlü futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çalık'ın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu. Çalık, bir dönem Galatasaray forması da giymişti.

Ahmet Çalık nasıl öldü? AHMET ÇALIK NASIL ÖLDÜ?

AHMET ÇALIK EVLİ MİYDİ?

Ahmet Çalık'ın evli olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Çalık'ın yaptığı herhangi bir evlilik bulunmuyor.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Çalık (futbolcu), 26 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da Yenimahalle'de doğmuştur. Tam adı Ahmet Yılmaz Çalık'dır. Kireç imalatçılığı yapan babası Gümüşhaneli, annesi ise Ispartalıdır. Bir abisi, bir kardeşi vardır.

Ahmet Çalık Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup a takımına yükseldı. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antremanlara ve resmî müsabakalarna a takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı.

Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušic'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı.

Çalık, 2017 yılının ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Konyaspor forması giyen, 184 cm boyunda ve 77 kilo olan Ahmet Calık, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 17 maça çıkmıştır.

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