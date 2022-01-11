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Ahmet Çalık hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'da oynadı mı? Ahmet Çalık'ın futbol kariyeri

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Ahmet Çalık hangi takımlarda oynadı? Galatasaray’da oynadı mı? Ahmet Çalık’ın futbol kariyeri

Ahmet Çalık hangi takımlarda oynadı? Futbolcu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın ölüm haberinin ardından futbol camiası yasa boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Ahmet Çalık'ın hayat hikayesi merak edilirken bir yandan da futbol kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Ahmet Çalık hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'da oynadı mı? İşte Ahmet Çalık'ın futbol kariyeri...

Ahmet Çalık hangi takımlarda oynadı? Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti. Peki, Ahmet Çalık hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'da oynadı mı? İşte Ahmet Çalık'ın futbol kariyeri...

AHMET ÇALIK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.

İşte Ahmet Çalık'ın futbol kariyeri:

Ahmet Çalık, futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başladı. Çalık, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takımında görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giyen Çalık, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušić'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk 11'de yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet Çalık, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Çalık, maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

2015-2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevini üstlenmiştir.

Galatasaray

2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu.

Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon ₺ ödeyerek feshetti.

Konyaspor

4 Ekim 2020'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetmiştir.

17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet,[7] Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi.[8] Türkiye millî futbol takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

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