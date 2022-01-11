11 Ocak 2022, Salı
Futbol camiasından trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'a başsağlığı mesajı! Mesut Bakkal ve Yılmaz Vural...
Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Türkiye'yi derinden yaralayan acı haberin ardından futbol dünyasından başsağlığı mesajları yağdı. Avrupa'da futbol oynayan Çağlar Söyüncü'den Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a, eski hocası Yılmaz Vural'dan birçok Türk futbol kulübü Ahmet Çalık'ı andı.
Giriş Tarihi: 11.01.2022 13:21
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