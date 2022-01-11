Futbol camiasından trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’a başsağlığı mesajı! Mesut Bakkal ve Yılmaz Vural...

"Meslek hayatımızda tartışmalar oluyor tabi. Bazen biz haksız oluyoruz, bazen onlar. Neticede biz onların babasıyız. İnanın kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm. Pırıl pırıl bir gençti. Meslek hayatında da artık rayına oturmuş, Abdülkerim ile müthiş oynuyorlardı. Tabi hepimiz bir gün öleceğiz, ölüm hayatın bir gerçeği. Ancak onun sevdiklerini bir daha göremeyeceği düşüncesi, bir daha olmayacak olması çok üzücü."