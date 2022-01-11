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Futbol camiasından trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'a başsağlığı mesajı! Mesut Bakkal ve Yılmaz Vural...

Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Türkiye'yi derinden yaralayan acı haberin ardından futbol dünyasından başsağlığı mesajları yağdı. Avrupa'da futbol oynayan Çağlar Söyüncü'den Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a, eski hocası Yılmaz Vural'dan birçok Türk futbol kulübü Ahmet Çalık'ı andı.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 13:21
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Futbol camiasından trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’a başsağlığı mesajı! Mesut Bakkal ve Yılmaz Vural...

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Futbol camiasından trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’a başsağlığı mesajı! Mesut Bakkal ve Yılmaz Vural...

Acı haberin ardından Konyaspor yöneticileri ve teknik direktör İlhan Palut kulüp binasına geldi. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ve teknik heyetin de kazanın olduğu bölgeye gittiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı ekibin ise pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün antrenman yaptığı ve bugün futbolcuların izinli olduğu öğrenildi.

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Futbol camiasından trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’a başsağlığı mesajı! Mesut Bakkal ve Yılmaz Vural...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından kazaya ilişkin, "Saha içi ve dışında örnek bir arkadaşımız, Konyaspor'lu futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Futbol camiasından trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’a başsağlığı mesajı! Mesut Bakkal ve Yılmaz Vural...

YILMAZ VURAL'DAN AHMET ÇALIK SÖZLERİ

Ahmet Çalık'ın ölümü tüm spor camiasını yasa boğdu. Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Yılmaz Vural, açıklamalarda bulundu.

Vural şöyle konuştu:

"Çok üzüldüm. Geçmişte yaşadığımız tartışma falan hiç önemli değil, biz onları unuttuk bile. Malesef çok üzücü. Ailesine ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyorum."

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Futbol camiasından trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’a başsağlığı mesajı! Mesut Bakkal ve Yılmaz Vural...

"Meslek hayatımızda tartışmalar oluyor tabi. Bazen biz haksız oluyoruz, bazen onlar. Neticede biz onların babasıyız. İnanın kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm. Pırıl pırıl bir gençti. Meslek hayatında da artık rayına oturmuş, Abdülkerim ile müthiş oynuyorlardı. Tabi hepimiz bir gün öleceğiz, ölüm hayatın bir gerçeği. Ancak onun sevdiklerini bir daha göremeyeceği düşüncesi, bir daha olmayacak olması çok üzücü."