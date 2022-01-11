Fatih Terim veda için Florya'da! Taraftar meydanı doldurdu
Galatasaray yönetiminin kısa süre önce yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Terim futbolcular ve tesis çalışanlarıyla vedalaşmak için Florya'ya giriş yaptı.
Galatasaray yönetiminin kısa süre önce yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Terim futbolcular ve tesis çalışanlarıyla vedalaşmak için Florya'ya giriş yaptı.
Florya Metin Oktay Tesisleri girişinde onlarca taraftar Fatih Terim tezahüratları yaptı.
Saat 11.00'den beri Fatih Terim'in gelişini taraftarlar bekliyordu. Terim siyah bir minübüsle tesislere giriş yaptı.
Ayrıca Florya'nın giriş yapısında bir çok medya mensubu da bu tarihi anlara şahitlik ediyor
Fatih Terim'in veda sonrası açıklama yapıp yapmayacağı büyük merak konusu...
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