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Trabzonspor'da hedef şampiyonluk! "Bu sene o sene"

SPOR
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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Trabzonspor’da hedef şampiyonluk! Bu sene o sene

Namağlup lider Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanından da 3 puanla dönmeyi başardı. Bordo mavili taraftarlar sabaha kadar kent merkezinde kutlama yaparken, Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül "Bu sene o sene" ifadelerine yer verdi.

Abdullah Avcı yönetiminde muhteşem bir sezon başlangıcı yapan Trabzonspor, sezonun 12. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. 12 haftada ligin namağlup tek takımı olan Trabzonspor, derbiden zaferle çıktı.

Uğurcan Çakır'ın performansı alkış alırken Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül'den kritik bir yorum geldi.

"TRABZONSPOR İÇİN BU SENE O SENE!"

İşte Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül'ün Trabzonspor değerlendirmesi;

"Dün gece Beşiktaş kendi sahasında ilk yarıyı domine eden taraftı. Önemli puan avantajına sahip Trabzonspor doğal olarak takım savunmasını ön planda tutuyor, ayağa paslara rağbet edip rakibine ofansif girişimlerde devamlılık şansı vermiyordu.

Son 7 dakikaya girilirken Trabzonspor Nwakaeme ile ilk pozisyona girdi. Sonrasında hakemin oynattığı mükemmel avantajda Larin, Uğurcan'a takıldı. Ardından Umut önemli bir pozisyonda topu iyi kesemedi ve devrenin son saniyesinde de Trabzonspor çok güzel bir gole imza attı.

İkinci yarıda Trabzonspor kapanırken, Beşiktaş için işler çıkmazdaydı. Ama Trondsen'in çevre kontrolü yapmadan verdiği geri pası skora denge getirdi. Maçın sonu da ilk yarının sonu gibi oldu. Beşiktaş uzatmanın sonunda önemli bir pozisyonu kaçırdı ve kontratakta da Trabzonspor 3 puana uzandı.

Beşiktaş'taki sıkıntı Teixeira ve Pjanic'in fiziki yetersizlikleri. Ve de bu maç için santrforda Güven'in etkisizliği. Trabzonspor'un kazanmasındaki en önemli faktör Vitor Hugo yönetimindeki çok iyi yerleşimli alan savunmasıydı. Avcı'ya en büyük eleştirim Bakasetas için olacak.

Çok önemli bir yıldız da olsa sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncuyu oynatmayacaksın. Bakesatas dün oyunda kaldığı sürece sahada yoktu. Artı sakatlanıp çıktı.

Kaleci Uğurcan'ın 2-1'in moraline sahipken, Josef'in hatası olsa bile verdiği tepki gereksizdi. Hele uzatması hiç de hoş olmadı. Trabzonspor bundan sonra eğer harakiri yapmazsa bu sene o senedir...

Sahadaki olumlu vücut dili, öz güvenli duruşu, ojbektif ve başarılı düdükleri ile bana göre Erkan Özdamar mükemmel bir maç yönetti.

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