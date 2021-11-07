43. İstanbul Maratonu’nun Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.

"Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton, 43. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Sheila Jerotich, 2 saat 24 dakika 15 saniyelik derecesiyle kadınlarda ilk sırayı elde etti.

Kenyalı atlet Jackline Chepngeno, 2 saat 24 dakika 21 saniyelik süresiyle ikinci, Etiyopyalı Ayantu Abdi ise 2 saat 24 dakika 45 saniye ile üçüncü oldu.