İstanbul hangi yollar kapalı? 7 Kasım İstanbul Maratonu hangi kanalda?
İstanbul Maratonu hangi kanalda? 7 Kasım İstanbul hangi yollar kapalı? İstanbul’da hangi yolların kapalı olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 43. İstanbul Maratonu kapsamında düzenlenecek maraton nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.
İstanbul hangi yollar kapalı? 7 Kasım İstanbul Maratonu hangi kanalda? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul dairesi tarafından gerçekleştirilen 43. İstanbul Maratonu kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan hareket etti.
İSTANBUL HANGİ YOLLAR KAPALI?
İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03:00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05:00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.
Vodafone 43. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve saat aralıkları şöyle:
Kapama Saati: 06.00
Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)
Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)
Ankara Caddesi
Arabalı Vapur girişleri
Gülhane Parkı sahil alt girişleri
Ayasofya Meydan
Alemdar Caddesi
At Meydanı Caddesi
Divanyolu Caddesi
Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar
Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)
Langa Bostan sokak
Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)
Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)
Atatürk Havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
Yeşilyurt istasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak
Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Atatürk Bulvarı
Balat sahil yolu
Fevzipaşa Caddesi
Yavuz Selim Caddesi
Şehzadebaşı Caddesi
Vezneciler Caddesi
Kadırga Liman Caddesi
Türkeli Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı
Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri
Demiryolu Caddesi
İSTANBUL MARATONU HANGİ KANALDA?
TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul Youtube kanalından canlı yayımlanacak organizasyonda toplamda 40 bin kişi koşacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? CTE ile açıklama...
- SSK, Bağ-Kur ve EYT'iler için kritik takvim! Yeni maaşlar için detaylar belli oldu! Taban ve tavan maaşlar...
- Trendyol indirimleri ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim günleri ne kadar, kaç gün sürecek? Mega indirim kuponu...
- AUZEF ara sınavı ne zaman? AUZEF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte tarihler...
- Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro durakları! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosu nereden geçiyor?
- Sevenlerinin yüreğine dert oldu! 7. sezon öncesi EDHO bitti mi? EDHO yayından kalktı mı, final mi yaptı?
- EYT’de nefes kesen gelişme! Yaş ve prim detayı ortaya çıktı! 50 yaşını doldurana emeklilik!
- İstanbul’da 500.000 TL altına ev alabileceğiniz 21 ilçe! Faizler düştü, konutta talep patladı! İşte en ucuz evler…
- LOL Arcane 4. bölüm (2. kısım) ne zaman çıkacak? LOL dizisi Arcane konusu nedir?
- Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! Vatandaşlar tedirgin! 2022 düşüş yılı olabilir...
- Okullarda tatil ne zaman? 2021 Kasım ayı ara tatil ne zaman? Yarın okullar tatil mi?
- Binlerce kişi bekliyor! İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?