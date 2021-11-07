İstanbul hangi yollar kapalı? 7 Kasım İstanbul Maratonu hangi kanalda? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul dairesi tarafından gerçekleştirilen 43. İstanbul Maratonu kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan hareket etti.