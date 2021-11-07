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İstanbul hangi yollar kapalı? 7 Kasım İstanbul Maratonu hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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İstanbul hangi yollar kapalı? 7 Kasım İstanbul Maratonu hangi kanalda?

İstanbul Maratonu hangi kanalda? 7 Kasım İstanbul hangi yollar kapalı? İstanbul’da hangi yolların kapalı olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 43. İstanbul Maratonu kapsamında düzenlenecek maraton nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.

İstanbul hangi yollar kapalı? 7 Kasım İstanbul Maratonu hangi kanalda? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul dairesi tarafından gerçekleştirilen 43. İstanbul Maratonu kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan hareket etti.

İSTANBUL HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03:00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05:00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

Vodafone 43. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve saat aralıkları şöyle:

Kapama Saati: 06.00

Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

Ankara Caddesi

Arabalı Vapur girişleri

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Ayasofya Meydan

Alemdar Caddesi

At Meydanı Caddesi

Divanyolu Caddesi

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)

Langa Bostan sokak

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)

Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)

Atatürk Havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Yeşilyurt istasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak

Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Atatürk Bulvarı

Balat sahil yolu

Fevzipaşa Caddesi

Yavuz Selim Caddesi

Şehzadebaşı Caddesi

Vezneciler Caddesi

Kadırga Liman Caddesi

Türkeli Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı

Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

Demiryolu Caddesi

İSTANBUL MARATONU HANGİ KANALDA?

TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul Youtube kanalından canlı yayımlanacak organizasyonda toplamda 40 bin kişi koşacak.

Hangi yollar trafiğe kapalı? HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

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