Derbide kazanan Trabzon! Beşiktaş 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

KARTAL'DA 6 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Sporting'e 4-0 kaybedilen karşılaşmanın 11'inde 6 değişikliğe giderek Trabzonspor karşısında takımını sahaya sürdü. Sergen Yalçın; Sporting maçına 11'de başlayan Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman'ın yerine Rosier, Vida, Umut Meraş, Pjanic, Teixeira ve Güven Yalçın'a görev verdi.



Kaleyi A Milli takım kadrosuna da çağırılan Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i görevlendiren Sergen Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Alex Teixeira ve Pjanic, solunda ise Larin'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.