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Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Yakışmıyor...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan flaş sözler: Yakışmıyor...

Son dakika spor haberi... Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk etti. Uzatma dakikalarında gelen gole engel olamayan siyah-beyazlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 10'a yükseldi. Derbinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bu sonuçlar Beşiktaş camiasına yakışmıyor" dedi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'de Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın lider ile arasındaki puan farkı 10'a yükseldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.

Sergen Yalçın bu sezon Beşiktaş'ın beklentilerin altında performans sergilediğini belirterek, "Artık bazı şeyleri söylemek lazım. Bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Bu maçtan sonra bunu söyleyebiliriz.

Son müsabakalar iyi izlenimler vermiyor. Bizim istediğimiz oyun ortaya çıkmadı diyebiliriz bugün. İstediğimiz şeyler olmadı. İlk yarı ve maç bitimine çok yakın yediğimiz iki gol bizim gibi camiaların yememesi gereken goller. Oyundan kopmak, konsantreyi bozmak bu gollere neden olabiliyor." diye konuştu.

SERGEN YALÇIN: SORUMLULUK BENDE

Sorumluluğun kendisinde olduğunu belirten Yalçın, "Sürekli aynı şeyleri söyleyemeyiz. Üzgünüz, diyemeyiz. Sorumluluk bende. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Sezon başından beri bu döngüden çıkamadık. Umarım bundan sonraki süreçte bu döngüde olmayız. Daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu oyunlar ve bu sonuçlar Beşiktaş'a yakışmıyor." dedi.

Milli ara hakkında da konuşan Yalçın, "Birçok oyuncu milli takıma gidiyor. Kalanlarla antrenman yapacağız, bir hazırlık maçı oynayacağız. Oyuncular sakatlık sürecinden geçti. Pjanic, Alex hazır değil. N'Koudou en fazla 15 dakika dedik. Kimse mutlu değil ama bizim çözüm bulmamız gerekiyor. Herkesin görmek istediği sağlıklı bir oyuncu grubunu sunmamız gerekiyor." diye konuştu.

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