Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan flaş sözler: Yakışmıyor...

Milli ara hakkında da konuşan Yalçın, "Birçok oyuncu milli takıma gidiyor. Kalanlarla antrenman yapacağız, bir hazırlık maçı oynayacağız. Oyuncular sakatlık sürecinden geçti. Pjanic, Alex hazır değil. N'Koudou en fazla 15 dakika dedik. Kimse mutlu değil ama bizim çözüm bulmamız gerekiyor. Herkesin görmek istediği sağlıklı bir oyuncu grubunu sunmamız gerekiyor." diye konuştu.