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Trabzonspor'dan Beşiktaş galibiyeti pozu

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Giriş Tarihi: 07.11.2021
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Trabzonspor’dan Beşiktaş galibiyeti pozu

Süper Lig'in 12.haftasında Trabzonspor Beşiktaş'ı 90+6.dakikada Cornelius'un golüyle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fırtına zafer pozu verdi. İşte o fotoğraf...

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Bordo mavili takım 90+6'da Cornelius'un atığı golle maçı 2-1 kazandı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor, soyunma odasında zafer pozu verdi. 'İstanbul hatırası' notu düşülen fotoğraf, Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından da yayınlandı.

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