Son dakika: Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde dikkat çeken istatistik! Son 5 maçta...
SPOR İHA
Son dakika spor haberi... Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor’u konuk eden ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, rakibine karşı evinde oynadığı 5. maçta da kazanamadı. Bu sonuçla ev sahibi ekip ile lider Trabzonspor arasındaki puan farkı 10'a yükseldi.
Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonsopor'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda Larin'in golüyle beraberliği yakalasa da mücadelenin uzatma dakikalarında 90+6. dakikada Cornelius'un golüne engel olamayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
PUAN FARKI 10 OLDU
Bu sonuçla rakibinin 10 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında evindeki kazanamama serisini de 5 maça çıkardı. 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarında rakibiyle sahasında oynadığı 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon oynanan lig maçını 2-1 kaybetmişti.
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