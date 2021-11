Cenk Tosun’dan müjdeli haber! Bu kez bonservisiyle gelecek

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için girişimlerde bulunacak Kara Kartal'da forvet konusunda liste başında Cenk Tosun var. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği dönemde dizinden sakatlanan Cenk, İngiltere'deki yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Takımla çalışmalara başlayan ve Everton'ın son karşılaşmasının kadrosunda da yer alan A Milli golcü için ara transfer döneminde girişim olacak. Premier Lig ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu bu kez bonservisiyle almak için harekete geçecek olan yönetim, Cenk'i bu kez tamamen yuvaya döndürmeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcunun da devre arasına kadar takımdaki durumuna bakıp fazla şans bulamaması halinde ayrılığa yeşil ışık yakabileceği konuşuluyor.

'KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sık sık yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'a geri dönüş yolunun her zaman açık olduğunu belirtiyor. Başkan, son olarak geçen ay bir TV kanalına verdiği röportajda, "Cenk'e sözüm var. Kapımız ona her zaman açık. Onu almak için girişimde bulunacağız. Bu sezon sonu da olabilir devre arası da" ifadelerini kullanmıştı. Everton'ın, 2.5 milyon Pound'luk maliyeti sebebiyle Cenk'i elinden bedelsiz olarak çıkarmaya şimdiden hazır olduğu belirtildi.