Cenk Tosun 7 ay sonra geri dönüyor: Wolverhampton maçının kadrosuna alındı

Beşiktaş'ın geçen sezon Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Erzurumspor deplasmanında sol dizinden sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Tedavi sürecini atlatan takımla idmanlara başlayan milli futbolcumuz, 7 ay sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.

MAÇ GÖRSELİNİ PAYLAŞTI

İngiliz ekibinin Wolverhampton ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilen yıldız golcü, sosyal medya hesabından Wolverhampton ile oynayacakları karşılaşmanın maç görselini paylaştı.

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Cenk Tosun, Everton'da çıktığı 58 maçta 11 gol ve 6 asist kaydetti. Milli oyuncu, geçen sezon da siyah-beyazlı formayla 4 maça çıkmış ve 3 gol, 1 asist ile oynamıştı.