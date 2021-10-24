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Son dakika: Süper Lig maçında şoke eden olay! Maç sonu hakem sahadan polis eşliğinde çıktı

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Son dakika: Süper Lig maçında şoke eden olay! Maç sonu hakem sahadan polis eşliğinde çıktı

Son dakika spor haberleri... DG Sivasspor ile Adana Demirspor’un 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda tansiyon yükseldi. Futbolcular, teknik heyet ve tribünlerin büyük tepki gösterdiği hakem Bahattin Şimşek ile yardımcıları, sahadan polis eşliğinde çıkabildi.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Sivasspor - Adana Demirspor maçı, Adana temsilcisinin son dakikada attığı penaltı golüyle 1-1 eşitlikle sona erdi. 90 dakikanın sona ermesiyle sahada tansiyon yükseldi.

EV SAHİBİ EKİP HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ
Sivasspor cephesi, maçın hakemi Bahattin Şimşek'e sert tepki gösterdi. Şimşek ve ekibi, 90 dakika sonrası bir süre sahada bekledi.

Hakemler daha sonra sahayı polis eşliğinde terk etti.

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