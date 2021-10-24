Liverpool, Manchester United’ı ezdi! Manchester United: 0 - Liverpool: 5 MAÇ SONUCU

Liverpool, Naby Keita, Diogo Jota ve Muhammed Salah'ın (2) golleriyle soyunma odasına 4-0 önde gitti. 50. dakikada fileleri bir kez daha havalandıran Salah, Premier Lig'de Manchester United'a karşı Old Trafford Stadı'nda hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.