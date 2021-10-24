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Canlı I Fenerbahçe - Alanyaspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

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Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Canlı I Fenerbahçe - Alanyaspor canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu randevu

Süper Lig'in 10 haftasında heyecan tüm hızıyla sürerken Fenerbahçe deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Alanyaspor'a konuk olacak. 6 maçtır kaybetmeyen ve Bülent Korkmaz'la bir çıkış yakalayan Alanyaspor Fenerbahçe'yi de yenmek istiyor. Fenerbahçe ise zorlu maçı kazanarak zirve yarışına tutunmanın peşinde. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 24 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Novák, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Miha Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar.

Alanyaspor: (MUHTEMEL) Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

4 EKSİK BULUNUYOR

Fenerbahçe'de oynanacak karşılaşma öncesinde 4 eksik isim bulunuyor. Kart cezalısı Kim Min Jae'nin yanı sıra PFDK tarafından cezalandırılan Altay Bayındır ve Osayi Samuel, Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Ayrıca milli maçta gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından ayrı kalan Serdar Aziz'in bu maçta da riske edilmesi beklenmiyor.

BERKE ÖZER İLK KEZ

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, sarı-lacivertli formayı ligde ilk kez giyecek. Altınordu'dan transfer edildikten sonra ligde Volkan Demirel'in arkasında kalan Berke, 2018-19 sezonunda sadece Türkiye Kupası'nda Giresunspor'a karşı forma giymişti.

GUSTAVO SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın bu sezon vazgeçilmez ismi olan Gustavo; Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçında sarı kart gördü.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar da takımlarına destek olmaya hazırlanıyor. Trabzonspor maçının ardından takımı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılamış ve büyük destek olmuştu. Antwerp maçında yaşanan puan kaybının ardından futbolculara ıslıklı protesto da bulunan Fenerbahçe taraftarları, Alanyaspor maçında takıma destek verecek.

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