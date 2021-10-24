Canlı I Fenerbahçe - Alanyaspor canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu randevu

4 EKSİK BULUNUYOR

Fenerbahçe'de oynanacak karşılaşma öncesinde 4 eksik isim bulunuyor. Kart cezalısı Kim Min Jae'nin yanı sıra PFDK tarafından cezalandırılan Altay Bayındır ve Osayi Samuel, Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Ayrıca milli maçta gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından ayrı kalan Serdar Aziz'in bu maçta da riske edilmesi beklenmiyor.