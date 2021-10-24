Antalyaspor-Başakşehir maçı canlı yayın! Kritik mücadele başladı
Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Çıkış arayan ev sahibi Antalyaspor mutlak galibiyet peşinde. Antalyaspor-Başakşehir mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Nuri Şahin'in Futbol sorumlusu olmasının ardından çıktığı ilk maçta Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçında galibiyet almayı hedefliyor.
Bu karşılaşma öncesinde 9 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor 16. sırada yer alıyor.
Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.
Fraport TAV Antalyaspor – Medipol Başakşehir mücadelesi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Ümit Öztürk.
İŞTE 11'LER
FTA Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Hakan, Fredy, Bünyamin, Amilton, Doğukan, Güray, Crivelli
Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Deniz, Okaka