Son dakika: Taraftarlardan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a büyük şok!
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 10. haftasında evinde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe rakibine 2-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor mücadelesinden 3-1’lik yenilgiyle ayrılmasıyla birlikte 2 haftada toplamda 6 puan bıraktı. Mücadele sonrası ise taraftarların tepkisi sert oldu. Tribünler, Fenerbahçe Başkan Ali Koç'u ve yönetimi istifaya davet etti.
Son dakika spor haberi... Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor mücadelesinden 3-1'lik yenilgiyle ayrılmasıyla birlikte 2 haftada toplamda 6 puan bıraktı.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın 75. dakikada Alanyaspor Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertlilerde 80. dakikada Serdar Dursun durumu 1-1'e getirdi. 90+3. dakikada Alanyaspor Efekan ile 2-1 öne geçerken müsabaka da böyle sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Trabzon yenilgisiyle birlikte 2 haftada 6 puan kaybetti.
TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Ard arda kaybedilen puanlar sonrası taraftarlar ise Fenerbahçe yönetimini Alanyaspor maçının bitiminde istifaya davet etti.
FUTBOLCULAR ISLIKLANDI
Maçın bitiş düdüğüyle Ülker Stadyumu'nda büyük bir tepki vardı. Taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak protesto ederken, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular, tribünlere gitti. Ancak taraftarlar tüm oyunculara tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklinde slogan atarak futbolcuları protesto etti.
Yaşananların ardından sarı-lacivertli takım soyunma odasının yolunu tuttu.
SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU
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