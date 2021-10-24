Son dakika: Fransa’da Burak Yılmaz’a büyük ayıp!

FRANSIZ TARAFTARLARDAN BURAK YILMAZ'A TEPKİ

Lille forması giyen milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika, Burak Yılmaz ise 77 sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi.

Son haftalarda performansı düşüşe geçen Burak Yılmaz'ın kredisi çabuk tükendi. Geçen attığı gollerle takımının şampiyonluğa ulaşmasında başrol oynayan Yılmaz, bu sezon ise geçen yılkinin çok uzağında.