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Son dakika: Fransa'da Burak Yılmaz'a büyük ayıp!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Son dakika: Fransa’da Burak Yılmaz’a büyük ayıp!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille formasını giyen Burak Yılmaz'a büyük ayıp! Milli futbolcumuzun 77 dakika sahada kaldığı maçta Lille evinde Brest ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin taraftarları oyundan çıkan milli futbolcumuzu ıslıklarla protesto ederken, geçen yılı çabuk unuttular. 2020-21 futbol sezonunda 10 yıllık şampiyonluk özlemine son veren Fransız ekibinde Burak Yılmaz, 28 maçta 16 gol kaydetmişti. Fransız basını, "Kral" olarak adlandırdığı Yılmaz'ın, şampiyonlukta önemli katkısı olduğunu vurgulayan haberlere yer vermişti.

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille'de Burak Yılmaz krizi yaşanıyor.

Bu sezon zirve yarışının gerisinde kalan Lille, son maçında evinde puan kaybı yaşayınca taraftarlar milli futbolcu Burak Yılmaz'ı hedef aldı. 77. dakikada oyundan çıkan yıldız futbolcu ıslıklanınca soluğu soyunma odasında aldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan karşılaşmada Lille, sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 11. haftasında Lille'in Brest'i ağırladığı maçta ev sahibi takım, 19. dakikada Jonathan David'in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 32. dakikasında Romain Faivre'nin kaydettiği golle Brest beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu skorla Lille puanını 15'e, Brest ise 6'ya çıkardı.

FRANSIZ TARAFTARLARDAN BURAK YILMAZ'A TEPKİ

Lille forması giyen milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika, Burak Yılmaz ise 77 sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi.

Son haftalarda performansı düşüşe geçen Burak Yılmaz'ın kredisi çabuk tükendi. Geçen attığı gollerle takımının şampiyonluğa ulaşmasında başrol oynayan Yılmaz, bu sezon ise geçen yılkinin çok uzağında.

1-1 biten Brest maçının 77. dakikasında oyundan çıkan Burak Yılmaz, yerini Jonathan Ikone'ye bıraktı. Saha kenarına gelirken tribünler tarafından ıslıklanan milli oyuncu soluğu soyunma odasında aldı.

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