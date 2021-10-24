Sivasspor-Adana Demirspor maçı canlı yayın

Spor Toto Süper Lig 'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Haftaya 10 puanla 13. sırada giren Demir Grup Sivasspor son iki maçından bir puan çıkarabildi. Geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a boyun eğen Adana Demirspor, 12 puanla 10. sırada yer alıyor.

Haftaya 10 puanla 13. sırada giren Demir Grup Sivasspor son iki maçından bir puan çıkarabildi. Rıza Çalımbay ve ekibi, bu mücadeleyi kazanarak çıkışa geçmek ve geride bıraktığımız sezonlarda ulaştığı grafiği yakalamak istiyor.

Geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a boyun eğen Adana Demirspor, 12 puanla 10. sırada yer alıyor. Konuk ekip, son iki deplasman maçında olduğu gibi Sivas'ta da iyi sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, Pedro, Yatabare

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli

İŞTE MAÇIN HAKEMLERİ

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Bilal Gölen yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Mert Güzenge oturacak. Güzenge'ye, AVAR olarak Ali Saygın Ögel eşlik ediyor.