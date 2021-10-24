Erman Toroğlu’ndan Ali Koç’a sert sözler: Al işte Fenerbahçe taraftarı sokağa çıktı

Alanyaspor'un 90+3'te attığı golle 2-1 kazandığı maç hakkında konuşan Toroğlu, Pereira'nın maçı seyirci gibi izlediğini belirtirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da sert bir dille eleştirdi. "Megafonu eline alacaksın, milleti sokağa çağıracaksın... Al işte taraftar sokağa çıktı" diyen Erman Toroğlu, Sarı Lacivertli oyuncularla teknik direktör arasında kopukluk olduğunu da dile getirdi. İşte detaylar...

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