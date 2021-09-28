PSG - Manchester City CANLI ANLATIM

Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olduktan sonra henüz skor katkısı yapamaması ve sakatlık yaşadıktan sonra geri dönmesi, Arjantinli yıldız için bu maçtaki beklentileri arttırıyor.

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İLK 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Mbappé, Neymar.

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Grealish