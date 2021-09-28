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PSG - Manchester City CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 28.09.2021
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PSG - Manchester City CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Grupların ikinci maçında A Grubu ekipleri Paris Saint-Germain ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Fransa'ya geldikten sonra henüz skor katkısı yapamayan Lionel Messi, eski hocası Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City karşısında siftah yapmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız devi Paris Saint-Germain, İngiliz devi Manchester City'i sahasında ağırlıyor. Dünya üzerinde günün en çok izlenmesi beklenen mücadelesi, bu akşam saat 22.00'de başladı.

Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olduktan sonra henüz skor katkısı yapamaması ve sakatlık yaşadıktan sonra geri dönmesi, Arjantinli yıldız için bu maçtaki beklentileri arttırıyor.

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İLK 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Mbappé, Neymar.

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Grealish

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