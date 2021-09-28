3 Süper Lig ekibi PFDK’ye sevk edildi

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile yöneticiler Süleyman Bilici ve Metin Korkmaz'ın da PFDK'ye sevkine karar verildi.

Hukuk müşavirliği, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ve Denizlispor'un yanı sıra Tuzlaspor idarecisi Muhammed Ali Kanıçok ile Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'i de kurula sevk etti.