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3 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi

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Giriş Tarihi: 28.09.2021
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3 Süper Lig ekibi PFDK’ye sevk edildi

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor saha olayları, Medipol Başakşehir çirkin ve kötü tezahürat, Atakaş Hatayspor ise talimatlara aykırı hareketten dolayı kurula gönderildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile yöneticiler Süleyman Bilici ve Metin Korkmaz'ın da PFDK'ye sevkine karar verildi.

Hukuk müşavirliği, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ve Denizlispor'un yanı sıra Tuzlaspor idarecisi Muhammed Ali Kanıçok ile Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'i de kurula sevk etti.

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