Exxen TV canlı izle: BJK Dortmund maçı canlı yayın izleme yolları! Beşiktaş Borussia Dortmund maçı şifreli mi, şifresiz mi?

EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.