Exxen TV canlı izle: BJK Dortmund maçı canlı yayın izleme yolları! Beşiktaş Borussia Dortmund maçı şifreli mi, şifresiz mi?
Exxen canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, ilk sınavını Borussia Dortmund karşısında verecek. Karşılaşma saat 19.45'te başladı. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, canlı yayın izleme yollarını araştırıyor. Peki, Exxen TV BJK Dortmund maçı canlı yayın izleme yolları neler? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı şifreli mi, şifresiz mi? Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma saat 19.45'te başladı. Devler Ligi mücadelesi Exxen dijital platformunda canlı yayınlanacak. Peki, Exxen TV BJK Dortmund maçı canlı yayın izleme yolları neler? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...
EXXEN CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı Exxen platformundan canlı yayınlanıyor. Beşiktaş Borussia Dortmund karşılaşmasını canlı izleyebilmek için Exxen'e üye olmanız gerekiyor.
www.exxen.com.tr adresine giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz. Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz.
EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK
Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.
EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.
EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.
Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL
Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL
EXXEN TİCARİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxenspor ticari paketler kapsamında tek cihazlı, üç cihazlı ve beş cihazlı kullanım paketleri bulunuyor. Sezonluk paket kapsamında ücretler şu şekilde:
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- Exxen TV canlı izle: BJK Dortmund maçı canlı yayın izleme yolları! Beşiktaş Borussia Dortmund maçı şifreli mi, şifresiz mi?
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