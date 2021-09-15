Exxen üyelik paketleri aylık fiyat 2021! Exxen spor bireysel ve ticari paketler kaç TL? 1, 3 ve 5 cihazlı kullanım fiyatı!

Exxen üyelik paketleri aylık fiyat, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş (UEFA Şampiyonlar Ligi), Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de (UEFA Avrupa Ligi) mücadele ettiği Avrupa maçlarında heyecan başladı. Exxen platformundan yayınlanacan maçları izleyebilmek için üye olmak gerekiyor. Bireysel ve ticari paketler kapsamında üyelik paketleri sunuluyor. Peki, Exxen üyelik paketleri aylık fiyat 2021 ne kadar? Exxen spor bireysel ve ticari paketler kaç TL? 1, 3 ve 5 cihazlı kullanım fiyatı farklı mı? İşte haberin detayları...