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Exxen üyelik paketleri aylık fiyat 2021! Exxen spor bireysel ve ticari paketler kaç TL? 1, 3 ve 5 cihazlı kullanım fiyatı!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Exxen üyelik paketleri aylık fiyat 2021! Exxen spor bireysel ve ticari paketler kaç TL? 1, 3 ve 5 cihazlı kullanım fiyatı!

Exxen üyelik paketleri neler? UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin Exxen'de yayınlanacak olması nedeniyle üyelik paketleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Beşiktaş'ın bu akşam oynanacak maçı öncesinde Exxen'e üye olmak isteyen vatandaşlar bireysel ve ticari paketlerin fiyatlarını sorguluyor. Peki, Exxen üyelik paketleri aylık fiyat 2021 ne kadar? Exxen spor bireysel ve ticari paketler kaç TL? 1, 3 ve 5 cihazlı kullanım fiyatı farklı mı? İşte cevaplar...

Exxen üyelik paketleri aylık fiyat, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş (UEFA Şampiyonlar Ligi), Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de (UEFA Avrupa Ligi) mücadele ettiği Avrupa maçlarında heyecan başladı. Exxen platformundan yayınlanacan maçları izleyebilmek için üye olmak gerekiyor. Bireysel ve ticari paketler kapsamında üyelik paketleri sunuluyor. Peki, Exxen üyelik paketleri aylık fiyat 2021 ne kadar? Exxen spor bireysel ve ticari paketler kaç TL? 1, 3 ve 5 cihazlı kullanım fiyatı farklı mı? İşte haberin detayları...

EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

EXXEN TİCARİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxenspor ticari paketler kapsamında tek cihazlı, üç cihazlı ve beş cihazlı kullanım paketleri bulunuyor. Sezonluk paket kapsamında ücretler şu şekilde:

EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.

EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.

Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

Exxen’i aynı anda kaç kişi kullanabilir? EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ KULLANABİLİR?
Exxen’de hangi ligler var? EXXEN'DE HANGİ LİGLER VAR?
Exxen’de tek maç satın alma var mı? EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

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