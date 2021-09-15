Canlı I Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı canlı anlatım izle I Şampiyonlar Ligi’nde Kara Kartal’ın ilk sınavı

GALİBİYET PRİMİ NE KADAR?

Grup aşamalarında her galibiyet 2,8 milyon Euro, beraberlik ise 930 bin Euro kazandıracak. Takımlar son 16 turunda 9,6 milyon Euro, çeyrek finalde 10,6 milyon Euro, yarı finalde 12,5 milyon Euro kazanacak.

Kupayı müzesine götüren taraf 20 milyon Euro elde ederken diğer finalist 15,5 milyon Euro'luk bir kazanç sağlayacak.