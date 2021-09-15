Canlı I Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı canlı anlatım izle I Şampiyonlar Ligi'nde Kara Kartal'ın ilk sınavı
Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş İstanbul'da evinde Alman devi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Kritik karşılaşmada siyah beyazlılarda Umut Meraş, Alex Teixeira ve Domagoj Vida sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetecek. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, C grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Sergen Yalçın yönetiminde formda bir dönem geçiren Beşitkaş, kazanarak 3 puan ile başlangıç yapmak istiyor.
BEŞİKTAŞ - DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
B. Dortmund: Kobel, Akanji, Passlack, Schulz, Meunier, Dahoud, Reus, Jude, Witsel, Malen, Haaland
DETAYLAR A SPOR'DA
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Beşiktaş - Dortmund maçı öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor'da aktarılacak.
İSPANYOL LAHOZ YÖNETECEK
Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak maçın hakemi açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği belirtildi.
ALEX VE VIDA YOK
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Alex Teixeira ve Domagoj Vida, Borussia Dortmund karşısında oynayamayacak. Alex Teixeira'nın yerine Salih Uçan, Hırvat stoper Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Montero'nun oynaması bekleniyor.
KADRODA KİMLER VAR?
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdağan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ve Alex Teixeira.
İŞTE KARA KARTAL'IN FİKSTÜRÜ
15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund
28 Eylül: Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş
DORTMUND EKSİKLERLE GELDİ
Dortmund'da, 6 eksiğin olduğu belirtilirken, hücum bölgesinde önemli isimlerin olmadığı ifade edildi. İşte Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alamayan o isimler; Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer.
SON 5 AVRUPA MAÇINDA 1 GALİBİYETİ VAR
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş, aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilirken, normal süresi berabere biten maçta Rio Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.
GALİBİYET PRİMİ NE KADAR?
Grup aşamalarında her galibiyet 2,8 milyon Euro, beraberlik ise 930 bin Euro kazandıracak. Takımlar son 16 turunda 9,6 milyon Euro, çeyrek finalde 10,6 milyon Euro, yarı finalde 12,5 milyon Euro kazanacak.
Kupayı müzesine götüren taraf 20 milyon Euro elde ederken diğer finalist 15,5 milyon Euro'luk bir kazanç sağlayacak.
BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MAÇI BİLET FİYATLARI!
1. Kategori 490TL
2. Kategori 450TL
3. Kategori 390TL
4. Kategori 375TL
5. Kategori 325TL
6. Kategori 295TL
7. Kategori 200TL
8. Kategori 175TL
VIP 100: 1.250TL
VIP 101 – 126: 1.100TL
1903 A-E: 1.400TL
1903 B-D: 1.500TL
1903 C: 1.600TL
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