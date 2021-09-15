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Oy birliğiyle kabul edildi: A Milli Takımda Kuntz dönemi!

SPOR
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Oy birliğiyle kabul edildi: A Milli Takımda Kuntz dönemi!

Son dakika spor haberleri... A Milli Takımda Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyordu. Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı. Hamit Altıntop, Kuntz ile yaptığı görüşmelerin ardından TFF yönetimi toplandı. Kuntz'un kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre TFF yönetimi, Stefan Kuntz isminde birleşti. İstanbul'da Hamit Altıntop ile görüşen Kuntz, milli takımda çalışmaya sıcak bakmıştı. Kuntz'un yanında bir de yerli yardımcı teknik adam olacak. Kuntz ile TFF arasındaki anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ifade edildi.

KUNTZ + YERLİ YARDIMCI FORMÜLÜ!

İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu.

ANLAŞMA 2024 YILINA KADAR OLACAK!

Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek. Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.

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