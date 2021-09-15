Oy birliğiyle kabul edildi: A Milli Takımda Kuntz dönemi!

DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre TFF yönetimi, Stefan Kuntz isminde birleşti. İstanbul'da Hamit Altıntop ile görüşen Kuntz, milli takımda çalışmaya sıcak bakmıştı. Kuntz'un yanında bir de yerli yardımcı teknik adam olacak. Kuntz ile TFF arasındaki anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ifade edildi.