Oy birliğiyle kabul edildi: A Milli Takımda Kuntz dönemi!
Son dakika spor haberleri... A Milli Takımda Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyordu. Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı. Hamit Altıntop, Kuntz ile yaptığı görüşmelerin ardından TFF yönetimi toplandı. Kuntz'un kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre TFF yönetimi, Stefan Kuntz isminde birleşti. İstanbul'da Hamit Altıntop ile görüşen Kuntz, milli takımda çalışmaya sıcak bakmıştı. Kuntz'un yanında bir de yerli yardımcı teknik adam olacak. Kuntz ile TFF arasındaki anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ifade edildi.
KUNTZ + YERLİ YARDIMCI FORMÜLÜ!
İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.
Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu.
ANLAŞMA 2024 YILINA KADAR OLACAK!
Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek. Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Exxen TV canlı izle: BJK Dortmund maçı canlı yayın izleme yolları! Beşiktaş Borussia Dortmund maçı şifreli mi, şifresiz mi?
- Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B'den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...
- AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? 2021-2022 AÖL kayıt yenileme ne zaman?
- AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı?
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon Eylül ayında başlayacak mı? ATV yayın akışı...
- Exxen üyelik paketleri aylık fiyat 2021! Exxen spor bireysel ve ticari paketler kaç TL? 1, 3 ve 5 cihazlı kullanım fiyatı!
- Exxen'de kaç kişi izleyebilir? Exxen'i aynı anda kaç kişi kullanabilir? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir?
- Exxen'de hangi ligler var? Exxen de yayınlanacak maçlar hangileri? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi...
- Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe tek maç üyelik var mı?
- Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi?
- KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...
- Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?