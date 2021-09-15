Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe tek maç üyelik var mı?
Exxen'de tek maç satın alma var mı? Dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını canlı izlemek isteyen futbolseverler, Exxen üyelik bilgileri ile ilgili detayları araştırıyor. Tek maç satın almak isteyenler jıby hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe tek maç üyelik var mı? İşte merak edilenler...
Exxen'de tek maç satın alma var mı? UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 3 yıl boyunca Exxen'de yayınlanacak. Exxen platformuna üye olmak isteyen vatandaşlar, tek maç satın almanın olup olmadığını araştırıyor. Exxen tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe tek maç üyelik var mı? İşte haberin detayları...
EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.
EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?
Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.
Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.
EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.
Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL
Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL
EXXEN TİCARİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxenspor ticari paketler kapsamında tek cihazlı, üç cihazlı ve beş cihazlı kullanım paketleri bulunuyor. Sezonluk paket kapsamında ücretler şu şekilde:
EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK
Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.
EXXEN NASIL İZLENİR?
Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.
Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.
EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?
Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.
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