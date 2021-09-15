Exxen'de tek maç satın alma var mı? UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 3 yıl boyunca Exxen'de yayınlanacak. Exxen platformuna üye olmak isteyen vatandaşlar, tek maç satın almanın olup olmadığını araştırıyor. Exxen tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe tek maç üyelik var mı? İşte haberin detayları...

EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.