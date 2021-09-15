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Exxen'de kaç kişi izleyebilir? Exxen'i aynı anda kaç kişi kullanabilir? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Exxen’de kaç kişi izleyebilir? Exxen’i aynı anda kaç kişi kullanabilir? Exxen’de kaç profil oluşturulabilir?

Exxen'i aynı anda kaç kişi kullanabilir? Exxen dijital platformunda yayınlanacak Avrupa maçları sonrası bazı sorular gündeme geldi. Maçları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Exxen platfromuna üyelik oluşturmaya başladı. Exxen'i kaç kişinin kullanabileceğini merak eden kullanıcılar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Exxen'de kaç kişi izleyebilir? Exxen'i aynı anda kaç kişi kullanabilir? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir? İşte cevaplar...

Exxen'de kaç profil oluşturulabilir? 3 sezon boyunca Exxen platformunda yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başladı. Avrupa maçlarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Exxen üyeliği ile aynı anda kaç kişinin izleyebileceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Exxen'de kaç kişi izleyebilir? Exxen'i aynı anda kaç kişi kullanabilir? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir? İşte merak edilenler...

EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.

Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

EXXEN TİCARİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxenspor ticari paketler kapsamında tek cihazlı, üç cihazlı ve beş cihazlı kullanım paketleri bulunuyor. Sezonluk paket kapsamında ücretler şu şekilde:

EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.

Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.

Exxen’de hangi ligler var? EXXEN'DE HANGİ LİGLER VAR?
Exxen’de tek maç satın alma var mı? EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

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