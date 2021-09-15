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Exxen'de hangi ligler var? Exxen de yayınlanacak maçlar hangileri? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Exxen’de hangi ligler var? Exxen de yayınlanacak maçlar hangileri? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi...

Exxen'de hangi ligler var? Acun Medya bünyesinde kurulan Exxen dijital platformda maç heyecanı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının Exxen'de yayınlanacak olması nedeniyle Exxen'de hangi maçların olacağı araştırılmaya başlandı. Exxen tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Exxen'de hangi ligler var? Exxen de yayınlanacak maçlar hangileri? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçları Exxen'de mi olacak? İşte cevaplar...

Exxen'de hangi ligler var? Exxen de yayınlanacak maçlar hangileri? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Exxen platformunda bugün hangi maçların yayınlanacağı merak edilirken, bir yandan da hangi liglerin olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Exxen maç yayınları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Exxen'de hangi ligler var? Exxen de yayınlanacak maçlar hangileri? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçları Exxen'de mi olacak? İşte haberin detayları...

EXXEN'DE HANGİ LİGLER VAR?

Exxen dijital platformda sadece UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları olacak. Bu ligler 3 sezon boyunca Exxen'de olacak.

EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.

Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

EXXEN TİCARİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxenspor ticari paketler kapsamında tek cihazlı, üç cihazlı ve beş cihazlı kullanım paketleri bulunuyor. Sezonluk paket kapsamında ücretler şu şekilde:

EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.

Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.

Exxen’de tek maç satın alma var mı? EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

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