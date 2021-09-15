Exxen'de hangi ligler var? Exxen de yayınlanacak maçlar hangileri? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Exxen platformunda bugün hangi maçların yayınlanacağı merak edilirken, bir yandan da hangi liglerin olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Exxen maç yayınları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Exxen'de hangi ligler var? Exxen de yayınlanacak maçlar hangileri? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçları Exxen'de mi olacak? İşte haberin detayları...

EXXEN'DE HANGİ LİGLER VAR?

Exxen dijital platformda sadece UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları olacak. Bu ligler 3 sezon boyunca Exxen'de olacak.