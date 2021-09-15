Beşiktaş Borussia Dortmund maçı Tv8’de yayınlanacak mı? Şifreli mi, şifresiz mi? 15 Eylül Tv8 yayın akışı

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı Tv8'de yayınlanacak mı? Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını Vodafone Park'ta konuk edecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital platformunda yayınlanacak maçın Tv8'de de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı Tv8'de yayınlanacak mı? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte 15 Eylül Tv8 yayın akışı...

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI TV8'DE YAYINLANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları sadece Exxen dijital platformunda ekranlara gelecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasındaki karşılaşma Tv8'de yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için Exxen Spor paketi satın almanız gerekiyor.