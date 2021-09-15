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Beşiktaş Borussia Dortmund maçı Tv8'de yayınlanacak mı? Şifreli mi, şifresiz mi? 15 Eylül Tv8 yayın akışı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Beşiktaş Borussia Dortmund maçı Tv8’de yayınlanacak mı? Şifreli mi, şifresiz mi? 15 Eylül Tv8 yayın akışı

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı Tv8'de olacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temcilsimiz Beşiktaş'ın C Grubu'ndaki ilk maçı bugün saat 19.30'da başlayacak. Exxen platformunda yayınlanacak olan karşılaşmanın Tv8'de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dev maçın yayın bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı Tv8'de yayınlanacak mı? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte 15 Eylül Tv8 yayın akışı...

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı Tv8'de yayınlanacak mı? Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını Vodafone Park'ta konuk edecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital platformunda yayınlanacak maçın Tv8'de de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı Tv8'de yayınlanacak mı? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte 15 Eylül Tv8 yayın akışı...

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI TV8'DE YAYINLANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları sadece Exxen dijital platformunda ekranlara gelecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasındaki karşılaşma Tv8'de yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için Exxen Spor paketi satın almanız gerekiyor.

EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

EXXEN TİCARİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxenspor ticari paketler kapsamında tek cihazlı, üç cihazlı ve beş cihazlı kullanım paketleri bulunuyor. Sezonluk paket kapsamında ücretler şu şekilde:

EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.

EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.

Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

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