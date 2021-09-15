Son dakika: Galatasaray’da Fatih Terim’den Lazio maçı öncesi flaş açıklamalar

"TARAFTAR GALATASARAY'IN EN ÖNEMLİ UNSURU, DESTEĞİDİR"

"Kendi sahamız, kendi seyircimiz, taraftarımızla ilgili özlemimiz var. Gruptaki her maç zor. Sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray olur inşallah. Bunun için uğraşacağız. Taraftar, Galatasaray takımının en önemli unsuru, desteğidir. Onlarla beraber Ali Sami Yen'deki yazılan tarihleri düşündüğümüzde, beraberce çok yol kat etmiş, çok kupalar, maçlar kazanmışız. Biz onları özledik, onlar bizi özledi. Galatasaray taraftarının önüne ilk defa çıkacak oyuncular var. Kendi bulundukları ülkede veya ligde, böyle bir sevgi ve tezahürat seliyle karşılaştıklarını sanmıyorum. Bizdeki başka bir şekil. Umarım bu kavuşma hepimizin mutlu olacağı sonuçla biter."

"FEGHOULI VE EMRE KILINÇ'I TEKRAR DENEYECEĞİZ"

"Bugün Barış'ın da belki eline bir atel ve yahut bir korumayla, bir şeyle antrenmana çıkabilir miyiz açıkçası doktorla söyleşide bulunduk. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hem Feghouli hem Emre'yi tekrar deneyeceğiz. Şundan emin olabilirsiniz ki, ufak tefek sakatlıkların karşıma sakatlık olarak çıkmasından hoşlanan biri değilim. Onlar da bunu biliyorlar, fedakarlık yapıyorlar. Analiz toplantısından geliyoruz. Belki de 11'i bugün değil, yarın gündüz sahada dizeceğim. Geri bildirimleri alacağım. Fedakarlıkları hoşuma gidiyor. İnsan sağlığını öne koyan biri olarak yüzde 100 değillerse oynatmayız. Bakacağız. "

"ÇOK POZİSYON KAÇIRIYORUZ"

"Benzer senaryolar, aynı skorla bitince keyfimiz kaçıyor. Çok pozisyon kaçırıyoruz. Bu genç takımın yaptığı arızaları göreceğiz. Onlar yapacak, biz düzelteceğiz. İdeali hep beraber bulacağız. Genç ve tecrübeli oldukları zaman daha da tutulmaz bir Galatasaray olacak."

"KEREM ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ BİR EVLADIMIZ"

"Kerem de bizim önemle üzerinde durduğumuz bir evladımız. Hoş olmayan bir hadise yaşanmıştır. Galatasaray başkanından yönetimine, hocalarından yönetimine, basın da dahil Kerem'e sahip çıkmıştır hiç tereddütsüz. Diğer tarafa da verilecek cezaların en ağırını verdik. Olması normal ama orada olması anormal. Atlatılması kolay bir travma değil ama Kerem profesyonelce, beyefendi gibi sarıldı, oyununa baktı. Belki bazı davranışları birilerine hoş gelmeyebilir. Sadece Kerem değil hiçbir oyuncumuz hak etmiyor. "Marcao'nun cezasını Kerem'e yormak doğru olmaz. Yediğimiz gollerde onu suçlamak hiç doğru olmaz. Marcao varken de gol yedik. Hepimiz için, tüm oyuncular için, hatta bizler için taraftarımızın Galatasaraylı olanların yapacağı tedaviyi kimse yapamaz. Söyleyecekleri 2 güzel kelime, yazacakları 2 güzel cümle işimizi kolaylaştırır. Açıkçası etkileniyorlar. Etkilenmiyorlar desek yanlış olur. Rica ediyorum, gençleri hep beraber kazanalım. Kötü söz hiçbir şey kazandırmaz"

"BURASI GALATASARAY, KAZANMA DIŞINDA HERHANGİ BİR HEDEF OLAMAZ"

"Trabzonspor maçı sonrası oyuncular da çok üzgündü. Özellikle uçakta çok üzgündü. Sanki mağlup olmuşuz gibi. Biz onlara 3 puan dışındaki neticelerin bizi mutlu etmediğini söylüyoruz. Burası Galatasaray, kazanma dışında herhangi bir hedef olmaz"

"AKTİF DİNLENMEYİ PASLA VE TOPLA YAPTIĞIMIZ ZAMAN DAHA İYİ OLACAĞIZ"

"Ne zaman basıp, ne zaman duruyoruz, aktif dinlenmeyi pasla, topla yaptığımız gün çok daha iyi bir takım, çok daha yenilmez olacağız. Bunu yapabilecek kapasitedeler. Çok uzun bir zaman değil o gün. Bir süre de lazım"

"BİR MAÇI NASIL KAZANDIĞIN VE KAYBETTİĞİN ÖNEMLİDİR"

"Lazio maçı, Trabzon, Hatay, Kasımpaşa... Çok önemli bir durak Lazio. Özgüven için çok önemli. Umarım onları başka bir boyuta taşıyacak bir oyun ve skor alırız. Bazen bir maçı kaybetmek önemli değildir ama nasıl kaybettiğin önemlidir. Nasıl kazandığın da önemlidir."

"İTALYA'DA İZ BIRAKTIM"

"İtalya ailecek mutlu olduğumuz bir yer. Kazanımlar, şampiyonluklar gelir geçiyor, kalıcı olan iz olur. İz bıraktım, çok iyi dostluklarım var. Seviyorum İtalya'yı, bunu da hep söylüyorum. Hafta, gün içinde devamlı konuştuğum dostlarım var. O yüzden çok mutluyum"

"İTALYAN TAKIMIYLA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"İtalyan takımıyla oynamak kolay değil. Özellikle son yıllarda İtalya futbolundaki oynamaya, sonuca, güzel futbola yönelik atılımların İtalyan takımlarını başka bir noktaya getirdi. Avrupa şampiyonu olmasından da belli. Lazio çok köklü kulüplerden biri."

"LAZIO HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"

"Lazio her senekinden güçlü bir takım yaptı bu sene. Meslektaşım da bu kadronun başında. Çok iyi işler yapan bir insan. Bence güzel bir olacak. Dostlarla oynanan bir gece. Herkes sahada mücadelesini verecek. Sonra sarılarak ayrılacağız."

"BABEL'DEN MEMNUNUM"

"Babel esasında çok iyi bir oyuncu. Onun için aldık. Sıfır diye değil sadece, beğendiğim yetenekli bir oyuncuydu. Sakatlık geçirdi, pandemide bazı şeyler oldu. Babel önemli bir oyuncu, iyi bir profesyonel, iyi bir abi gençlere. Muhakkak ki Trabzon maçına koyduğum zaman 2-3 pozisyona girebilirdi. Benim de beklentim oydu. 1-2 tane veremediler ona. Birebirleri iyi ama yanlış tercihler kullandı. Ben Babel'den memnunum. Olağanüstü işler beklediğim oyuncu. O yeteneği var"