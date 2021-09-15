Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi flaş açıklamalar
Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi ilk maçında E Grubu'nda Lazio'yu konuk edecek olan Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim ve öğrencisi Halil Dervişoğlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte temsil eden Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk maçında Lazio'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve futbolcu Halil Dervişoğlu, perşembe günü saat 19.45'te oynanacak mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.
Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları:
"GELMEK İSTEDİĞİM YER GALATASARAY'DI"
"Geçen sene güzel bir sezon geçirdim. Galatasaray'ı çok sevdim. O yüzden gelmek istediğim yer de Galatasaray'dı. Buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah güzel bir sezon olur."
"GALATASARAY'DA KENDİMİ GÖSTERDİM"
"Geçen sezon Ümit Milli'den biliyordunuz beni. Sonra Galatasaray'da kendimi gösterdim. Sonra A Milli'ye gittim. Ben iyi süreç getirdim ama takım olarak değil. Bunlar özgüven getiriyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olur."
"DİĞER OYUNCULARA BENZEMEK GİBİ AMACIM YOK"
"Tam olarak bir oyuncuya benzemek gibi bir şey yok. Bazı oyunculardan bazı şeyleri öğrenebilirsiniz. Çok izlerim oyuncuları. Onlardan da bir şeyler öğreniyorum. Diğer oyunculara pek benzemek gibi bir şeyim yok."
"KİM DAHA FAYDALI OLURSA O OYNAMALI"
Forma rekabetiyle ilgili: "Her oyuncu kendisine güvenir ve ben de öyle, onlar da öyle. Her kim takıma daha faydalı olursa, kim daha çok yardım edebilirse o oynamalı. Kim zaman bulursa daha iyi oynar ve maçları kazanırız. Bu sezon biraz genç bir takımımız var. Bu bence iyi bir şey. Çoğu oyuncumuz çok istekli. Böyle bir ortamda, grupta birleşimi iyi sağlarsak güzel başarılar elde edebiliriz. Şimdi birbirimize bağlanmaya ve iyi performans göstermeye çalışıyoruz."
"TAKIM OLARAK İYİ KONSANTREYİZ"
"İlk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım. Takım olarak iyi konsantreyiz. Taraftarın önünde güzel bir performans sergileyip kazanacağız. Zor rakip ama biz Galatasaray olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. Maça özgüvenle çıkacağız."
Fatih Terim'in açıklamaları:
"RAKİPLERİMİZ ÇOK GÜÇLÜ"
"Marsilya, Lazio, Lokomotiv, Galatasaray dörtlüsü Avrupa kültürü olan, Avrupa'da ve oynadığı her yerde köklü kulüpler. Avrupa'da çok bulunmuş, bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz, Şampiyonlar Ligi'nde olsa yadırganmayacak bir grup. Hepsi de çok güçlü"
"LAZIO'NUN KARŞISINDA GENÇ BİR GALATASARAY VAR"
"Lazio'nun çok iyi bir kadrosu var. Şu oyuncu şundan önde demek diğer oyunculara haksızlık olur. Milan maçına kadar lige de iyi başlamıştı. Ancak karşısında da neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş, yaş ortalaması genç olan bir Galatasaray var. Ben oyuncularıma güveniyorum. Muhakkak hatalar yapacaklardır. Biz de bu hataları en aza indirgeyerek, yolda bir kazaya sebebiyet vermemek için uğraşacağız. Bu arenada gençlerimiz kendini daha da göstermeli"
"TARAFTAR GALATASARAY'IN EN ÖNEMLİ UNSURU, DESTEĞİDİR"
"Kendi sahamız, kendi seyircimiz, taraftarımızla ilgili özlemimiz var. Gruptaki her maç zor. Sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray olur inşallah. Bunun için uğraşacağız. Taraftar, Galatasaray takımının en önemli unsuru, desteğidir. Onlarla beraber Ali Sami Yen'deki yazılan tarihleri düşündüğümüzde, beraberce çok yol kat etmiş, çok kupalar, maçlar kazanmışız. Biz onları özledik, onlar bizi özledi. Galatasaray taraftarının önüne ilk defa çıkacak oyuncular var. Kendi bulundukları ülkede veya ligde, böyle bir sevgi ve tezahürat seliyle karşılaştıklarını sanmıyorum. Bizdeki başka bir şekil. Umarım bu kavuşma hepimizin mutlu olacağı sonuçla biter."
"FEGHOULI VE EMRE KILINÇ'I TEKRAR DENEYECEĞİZ"
"Bugün Barış'ın da belki eline bir atel ve yahut bir korumayla, bir şeyle antrenmana çıkabilir miyiz açıkçası doktorla söyleşide bulunduk. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hem Feghouli hem Emre'yi tekrar deneyeceğiz. Şundan emin olabilirsiniz ki, ufak tefek sakatlıkların karşıma sakatlık olarak çıkmasından hoşlanan biri değilim. Onlar da bunu biliyorlar, fedakarlık yapıyorlar. Analiz toplantısından geliyoruz. Belki de 11'i bugün değil, yarın gündüz sahada dizeceğim. Geri bildirimleri alacağım. Fedakarlıkları hoşuma gidiyor. İnsan sağlığını öne koyan biri olarak yüzde 100 değillerse oynatmayız. Bakacağız. "
"ÇOK POZİSYON KAÇIRIYORUZ"
"Benzer senaryolar, aynı skorla bitince keyfimiz kaçıyor. Çok pozisyon kaçırıyoruz. Bu genç takımın yaptığı arızaları göreceğiz. Onlar yapacak, biz düzelteceğiz. İdeali hep beraber bulacağız. Genç ve tecrübeli oldukları zaman daha da tutulmaz bir Galatasaray olacak."
"KEREM ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ BİR EVLADIMIZ"
"Kerem de bizim önemle üzerinde durduğumuz bir evladımız. Hoş olmayan bir hadise yaşanmıştır. Galatasaray başkanından yönetimine, hocalarından yönetimine, basın da dahil Kerem'e sahip çıkmıştır hiç tereddütsüz. Diğer tarafa da verilecek cezaların en ağırını verdik. Olması normal ama orada olması anormal. Atlatılması kolay bir travma değil ama Kerem profesyonelce, beyefendi gibi sarıldı, oyununa baktı. Belki bazı davranışları birilerine hoş gelmeyebilir. Sadece Kerem değil hiçbir oyuncumuz hak etmiyor. "Marcao'nun cezasını Kerem'e yormak doğru olmaz. Yediğimiz gollerde onu suçlamak hiç doğru olmaz. Marcao varken de gol yedik. Hepimiz için, tüm oyuncular için, hatta bizler için taraftarımızın Galatasaraylı olanların yapacağı tedaviyi kimse yapamaz. Söyleyecekleri 2 güzel kelime, yazacakları 2 güzel cümle işimizi kolaylaştırır. Açıkçası etkileniyorlar. Etkilenmiyorlar desek yanlış olur. Rica ediyorum, gençleri hep beraber kazanalım. Kötü söz hiçbir şey kazandırmaz"
"BURASI GALATASARAY, KAZANMA DIŞINDA HERHANGİ BİR HEDEF OLAMAZ"
"Trabzonspor maçı sonrası oyuncular da çok üzgündü. Özellikle uçakta çok üzgündü. Sanki mağlup olmuşuz gibi. Biz onlara 3 puan dışındaki neticelerin bizi mutlu etmediğini söylüyoruz. Burası Galatasaray, kazanma dışında herhangi bir hedef olmaz"
"AKTİF DİNLENMEYİ PASLA VE TOPLA YAPTIĞIMIZ ZAMAN DAHA İYİ OLACAĞIZ"
"Ne zaman basıp, ne zaman duruyoruz, aktif dinlenmeyi pasla, topla yaptığımız gün çok daha iyi bir takım, çok daha yenilmez olacağız. Bunu yapabilecek kapasitedeler. Çok uzun bir zaman değil o gün. Bir süre de lazım"
"BİR MAÇI NASIL KAZANDIĞIN VE KAYBETTİĞİN ÖNEMLİDİR"
"Lazio maçı, Trabzon, Hatay, Kasımpaşa... Çok önemli bir durak Lazio. Özgüven için çok önemli. Umarım onları başka bir boyuta taşıyacak bir oyun ve skor alırız. Bazen bir maçı kaybetmek önemli değildir ama nasıl kaybettiğin önemlidir. Nasıl kazandığın da önemlidir."
"İTALYA'DA İZ BIRAKTIM"
"İtalya ailecek mutlu olduğumuz bir yer. Kazanımlar, şampiyonluklar gelir geçiyor, kalıcı olan iz olur. İz bıraktım, çok iyi dostluklarım var. Seviyorum İtalya'yı, bunu da hep söylüyorum. Hafta, gün içinde devamlı konuştuğum dostlarım var. O yüzden çok mutluyum"
"İTALYAN TAKIMIYLA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
"İtalyan takımıyla oynamak kolay değil. Özellikle son yıllarda İtalya futbolundaki oynamaya, sonuca, güzel futbola yönelik atılımların İtalyan takımlarını başka bir noktaya getirdi. Avrupa şampiyonu olmasından da belli. Lazio çok köklü kulüplerden biri."
"LAZIO HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"
"Lazio her senekinden güçlü bir takım yaptı bu sene. Meslektaşım da bu kadronun başında. Çok iyi işler yapan bir insan. Bence güzel bir olacak. Dostlarla oynanan bir gece. Herkes sahada mücadelesini verecek. Sonra sarılarak ayrılacağız."
"BABEL'DEN MEMNUNUM"
"Babel esasında çok iyi bir oyuncu. Onun için aldık. Sıfır diye değil sadece, beğendiğim yetenekli bir oyuncuydu. Sakatlık geçirdi, pandemide bazı şeyler oldu. Babel önemli bir oyuncu, iyi bir profesyonel, iyi bir abi gençlere. Muhakkak ki Trabzon maçına koyduğum zaman 2-3 pozisyona girebilirdi. Benim de beklentim oydu. 1-2 tane veremediler ona. Birebirleri iyi ama yanlış tercihler kullandı. Ben Babel'den memnunum. Olağanüstü işler beklediğim oyuncu. O yeteneği var"
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