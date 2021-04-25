CANLI | Yeni Malatyaspor-Ankaragücü maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Yeni Malatyaspor-Ankaragücü maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'deki haberimizden takip ediniz.
Süper Lig'de 37. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 37 puanla 15. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, 38 puanla 14. basamakta yer alan Ankaragücü'nü konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı bugün saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Ahmed Ildız, Zeki, Fofana, Mallan, Adem, Umut
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Pinto, Çekiçi, İbrahim, Lobzhanidze, Alper, Geraldo, Painsil