CANLI | Yeni Malatyaspor-Ankaragücü maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 37 puanla 15. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, 38 puanla 14. basamakta yer alan Ankaragücü'nü konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı bugün saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Ahmed Ildız, Zeki, Fofana, Mallan, Adem, Umut

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Pinto, Çekiçi, İbrahim, Lobzhanidze, Alper, Geraldo, Painsil