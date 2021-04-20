CANLI | Karagümrük Göztepe maçı canlı anlatım izle! Kıran kırana maç

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fatih Karagümrük İstanbul'da karşılaşıyor. Francesco Farioli yönetiminde son 3 maçında yenilmeyen Karagümrük sahasında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Son olarak Galatasaray'a 3-1 kaybeden Göztepe ise telafi peşinde olacak. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz. Bu kritik maçın başlama saati 16.00.

Süper Lig'in 36. haftasındaki Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

18. dakikada Diabate'nin sağdan ortasında Ndiaye topu Esiti'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun soldan ortasında penaltı noktası çevresindeki Egemen Pehlivan topa kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.

32. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lens'in pasında defansın arkasına sarkan Ndao kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0

45. dakika Salibur, Diabate'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ndao'nun şutunda kaleci Arda Özçimen sağına uzanarak topu çeldi ve gole izin vermedi.

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 11'leri

Fatih Karagümrük: Aykut, Salibur, Mevlüt, Egemen, Ndao, Fatih, Aksel, Hedenstad, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz, Lens

Göztepe: Arda, Murat, Gassama, Kerim, Berkan, Diabate, Obinna, Esiti, Tripic, Ideya Brown, Ndiaye