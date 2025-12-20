2026 asgari ücret ne kadar olacak? A Haber'de çarpıcı yorum: Cumhurbaşkanımızın bir dokunuşu olabilir
Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek 2026 yılının asgari ücreti için son dönemece girildi. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısına çevrilirken konuşulan rakamlar ve oranlar merak ediliyor. A Haber'de Satır Arası programına konuk olan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, olası zam senaryolarını değerlendirdi.
Yılın bitmesine sayılı günler kala gözler milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek asgari ücret rakamlarına çevrildi. İlki 12 Aralık, ikincisi ise 18 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda henüz masada rakamlar konuşulmazken, dikkatler üçüncü görüşmeye kilitlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılarda işçi tarafı yer almazken süreç işveren kesimi ise görüşmelerde yerini aldı. Henüz üçüncü toplantının tarihi netlik kazanmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türk- İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona iletti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün işveren kesimine "Kefenin cebi yok" çıkışı zam oranlarında beklentiyi yükseltirken olası zam senaryoları A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında ele alındı. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, "2026 asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor.
2026 ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR
Yüzde 20 zam senaryosunda, net asgari ücretin 26.584 TL'ye, brüt tutarın ise 31.206 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
Yüzde 25 artış yapılması halinde, 2026'da net ücretin 27.630 TL, brüt ücretin ise 32.506 TL seviyesinde olması bekleniyor.
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması hesaplanıyor.
Yüzde 30'luk artış senaryosunda, net tutarın 28.735 TL'ye, brüt tutarın ise 33.807 TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor.
Yüzde 35 zam yapılması durumunda, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşması öngörülüyor.
Yüzde 40'lık artış halinde ise 2026 yılında net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin de 36.407 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin'in açıklamalarından satır başları...
"HÜKÜMETTEN YAPILAN AÇIKLAMALARLA SÜRECİN OLUMLU YANSIYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Asgari ücret görüşmeleri başlamadan önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirildi. Zira asgari ücretin ilk toplantısı 12 Aralık'ta yapıldı. Biraz önce bahsettiğimiz konuşmalar 11 Aralık'ta yapılmıştı. Yani Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan bir gün önce yapılmıştı ve ben bu yani Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilen hususların asgari ücret görüşmelerine masaya olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Hükümetten yapılan açıklamalara baktığımızda da bunun olumlu yansıyacağını düşünüyorum.
"CUMHURBAŞKAMIZIN BİR DOKUNUŞU OLABİLİR"
Aynı zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamladığında geçmiş dönemlerde sıkça örneğine rastladığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza çalışmalarıyla ilgili bilgi veriyorlar ve bu bilgiler neticesinde de Sayın Cumhurbaşkanı her dönem emekçi lehine orada bir 'son dokunuş' dediğimiz bir etkisinin olduğunu da ifade edelim. Ben önümüzdeki hafta asgari ücrete dair yapılacak çalışmalardan sonra yani geçmiş yıllarda olduğu gibi böyle bir şey olduğu takdirde orada Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir etkisinin olacağını, dolayısıyla belki konuşulan senaryoların gerçekleşebileceği, belki farklı bir tablonun ortaya çıkacağını da görme imkanımız olur.
"YILLIK DÜZEYDE ARTIŞ İHTİMALİ YÜKSEK"
Burada şunu da söyleyelim, biliyorsunuz asgari ücret yıllık artıyor. Ama 2022 ve 2023'te yine sene başında yıllık artmasına rağmen bir ihtiyaç olmuş ve ara zam yapılmıştı. Orada da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları söz konusu olmuştu ve işverenler de özellikle masada olan TİSK'i temsil eden Özgür Burak Akkol da bu çağrılara cevap verip ara artış da yapmıştı. Ben, son iki yıldır yıllık yapılıyor, bu yıl da yıllık olma ihtimali yine yüksek bu artışın, zaten belirlenirken yıllık belirleniyor. Dolayısıyla burada hem işverenin hem bu açıklamaların masaya olumlu yansıyacağını tahmin ediyorum.
"2016 YILINDAN BU YANA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLİYOR"
İnşallah burada çalışanlarımızın yüzünü güldürecek, işverenlerimizin maliyetini de işte asgari ücret desteği söz konusu. Devlet zaten bu maliyetler nedeniyle asgari ücretliler daha fazla eline ücret geçsin diye 2016 yılından beri asgari ücret desteği veriyor. Dolayısıyla masada o da olacak. Dolayısıyla bu destekle birlikte inşallah çalışanların yüzünü güldürecek, onların satın alma gücünü koruyacak, belki de geliştirecek bir asgari ücret tespit edilecektir diye düşünüyorum.
