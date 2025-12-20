2026 asgari ücret ne kadar olacak? A Haber’de çarpıcı yorum: Cumhurbaşkanımızın bir dokunuşu olabilir

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"YILLIK DÜZEYDE ARTIŞ İHTİMALİ YÜKSEK"

Burada şunu da söyleyelim, biliyorsunuz asgari ücret yıllık artıyor. Ama 2022 ve 2023'te yine sene başında yıllık artmasına rağmen bir ihtiyaç olmuş ve ara zam yapılmıştı. Orada da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları söz konusu olmuştu ve işverenler de özellikle masada olan TİSK'i temsil eden Özgür Burak Akkol da bu çağrılara cevap verip ara artış da yapmıştı. Ben, son iki yıldır yıllık yapılıyor, bu yıl da yıllık olma ihtimali yine yüksek bu artışın, zaten belirlenirken yıllık belirleniyor. Dolayısıyla burada hem işverenin hem bu açıklamaların masaya olumlu yansıyacağını tahmin ediyorum.