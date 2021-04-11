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CANLI | BB Erzurum - Beşiktaş maçı canlı anlatım izle!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında lider Beşiktaş, bugün deplasmanda 'la karşılaşıyor. Saat 19'da başlayan taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor adresimiz üzerinden anbean takip edebilirler.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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CANLI | BB Erzurum - Beşiktaş maçı canlı anlatım izle!

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. - Beşiktaş maçının VAR hakemi Alper Ulusoy...

Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor adresimiz üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLAYACAĞI 11'LER BELLİ OLDU

BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Hasan, Da Costa, Butko, Boumal, Omolo, Emrah, Chahechouhe, Cenk Ahmet, El Kabir.

Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Vida, Welinton, Rosier, Dorukan, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun

SERGEN YALÇIN'DAN BB ERZURUMSPOR MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'un konuğu olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"OYUNCULAR BU TÜR HAVALARDA OYNAMAYA ALIŞIK"

"Oyuncular bu tür havalarda oynamaya alışık. Bu tarz zeminlerde de oynadık, bunların bahane olacağını düşünmüyorum. Hem BB Erzurumspor için hem de bizim için kolay bir maç değil. Bugün de kazanmak istiyoruz."

"YILMAZ HOCAYA ALLAH KOLAYLIK VERSİN"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın "Sergen Yalçın'ın başarısıyla mutlu oluyorum, hak ediyor" sözleriyle ilgili, "Sağ olsun, Yılmaz hocama çok teşekkür ederim. Saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz, bizden tecrübeli biri. Ona da kolay gelsin. Zor bir pozisyonda, kurtarmaya çalışmak zor. Allah kolaylık versin hocama da. İnşallah arzu ettiği skorları yakalar."

:::MAÇ ÖNCESİ NOTLAR:::

Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

Ülke milli takım kamplarında sakatlanan Kamerunlu Vincent Aboubakar ile Bosna Hersekli Ajdin Hasic, maçta oynayamayacak. Aboubakar, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart gören Josef de Souza da cezalı duruma düşmesinden dolayı forma giyemeyecek.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, mücadelede kart görmeleri halinde 35. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

5 MAÇTA İKİ GALİBİYET

Beşiktaş, ile oynadığı 5 resmi maçta iki galibiyet elde edebildi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı.

İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki karşılaşmayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tur atlayan takım oldu.

Beşiktaş, bu sezon ligdeki karşılaşmada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-0 üstünlük kurdu.

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