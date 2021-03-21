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CANLI | Konyaspor-Alanyaspor maçı canlı anlatım izle

Konyaspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Hakem Koray Gençerler'in yönettiği mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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CANLI | Konyaspor-Alanyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Koray Gençerler yönetiyor.

Konyaspor-Alanyaspor mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebirlisiniz.

İLK 11'LER:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Diomande, Jesse Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Berkan, Umut, Salih, Bareiro

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