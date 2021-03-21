CANLI | Konyaspor-Alanyaspor maçı canlı anlatım izle
Konyaspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Hakem Koray Gençerler'in yönettiği mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.
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İLK 11'LER:
Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Koray Gençerler yönetiyor.
Konyaspor-Alanyaspor mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebirlisiniz.
İLK 11'LER:
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Diomande, Jesse Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Berkan, Umut, Salih, Bareiro