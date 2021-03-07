CANLI | Galatasaray - Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Terim'den sürpriz karar

MAÇI HAKEM ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. Çanakkale bölgesi hakemi olan Ali Şansalan, Süper Lig'de 39 maç yönetti. Bu maçların 19'unu ev sahibi, 11'ini ise deplasman takımları kazandı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi.