CANLI | Gaziantep FK-Göztepe maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Marius Sumudica yönetiminde sezona flaş bir başlangıç yapan Gaziantep, Sivasspor maçının ardından Rumen hocayla yollarını ayırdı, takımı Portekizli Sa Pinto'ya emanet etti.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

8. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Ceza alanının hemen dışında Rashid'in hatasında topu kapan Diabate, solundaki Soner Aydoğdu'yu gördü. Bu oyuncudan müsait pozisyonda topu alan Ndiaye'nin şutunda, meşin yuvarlak kale üst direğinden auta gitti.

27. dakikada kaleyi cepheden gören bir pozisyonda kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan Gaziantep'te, sol çaprazda Kenan'ın röveşatasında, top üstten auta çıktı.

30. dakikada Gassama'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Ndiaye, kaleci Günay Güvenç'ten kurtardığı topu şık bir şutla ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Volkan Bayarslan'ın VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Güray, Rashid, Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Esiti, Soner, Halil, Diabate, Cherif