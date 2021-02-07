CANLI | Denizlispor Antalyaspor maçı canlı anlatım izle!
Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Denizlispor Antalyaspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
DENİZLİSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER
DENİZLİSPOR: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Murawski, Diskerud, Ahmed Yasin, Sagal, Rodallega
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Ersan, Kudriashov, Eren, Fredy, Hakan, Imeri, Sam, Gökdeniz, Orgill