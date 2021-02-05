Mesut Özil'i Fenerbahçe - Galatasaray maçı heyecanı sardı!

Bu rekabeti çocukluğundan beri ekran başından takip ettiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Bu kez sahaya çıkacağım ve bunun için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum. Derbi konusunda tecrübeli olan arkadaşlarımız bize maçın önemini sürekli anlatıyor" diye konuştu.