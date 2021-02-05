05 Şubat 2021, Cuma
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Mesut Özil'i Fenerbahçe - Galatasaray maçı heyecanı sardı!

'in 24. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan 'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde yeni transfer , teknik direktör ile bir toplantı yapıp dev derbide oynamak istediğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021
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Mesut Özil'i Fenerbahçe - Galatasaray maçı heyecanı sardı!

'nin 'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu 'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş bir hamle geldi.

BULUT'UN KAPISINI ÇALDI
Sarı lacivertliler derbi hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör 'un odasını sürpriz bir futbolcu çaldı.

"BEN OYNAMAYA HAZIRIM"
Arsenal'den büyük umutlarla transfer edilen, maçının son 15 dakikasında forma şansı bulan Mesut Özil Erol Bulut'a "Hocam eksiklerimiz var. Görev vermek istersen ben oynamaya hazırım" dedi.

"BİLİYORUM OYNAMAK İÇİN..."
Mesut'un maç ve idman eksiği olduğunu düşünen Erol Bulut'un ise Mesut'un bu davranışından dolayı çok duygulandığı ve "Biliyorum oynamak için sabırsızlanıyorsun" dediği ve Mesut'a ikinci yarıda görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Bu rekabeti çocukluğundan beri ekran başından takip ettiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Bu kez sahaya çıkacağım ve bunun için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum. Derbi konusunda tecrübeli olan arkadaşlarımız bize maçın önemini sürekli anlatıyor" diye konuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ OYNAYACAK MI?

, Fenerbahçe'ye sakat bir şekilde geldi. Adalesinde yırtık bulunan İrfan Can Kahveci'nin bir an önce sahalara dönmesi için sağlık heyeti yoğun bir tedavi uyguluyor.

Milli futbolcunun önümüzdeki hafta idmanlara başlaması bekleniyor. Galatasaray derbisi ile kupada eski takımı 'e karşı oynayamayacak olan İrfan Can Kahveci, 25. haftadaki maçını hedefliyor.

Başarılı oyuncunun idmanlardaki durumuna göre bu karşılaşmaya kadar hazır olup olmayacağı netlik kazanacak.

LUIZ GUSTAVO'NUN SON DURUMU

Fenerbahçe'nin dinamosu , yarın 'de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sarı lacivertlilerin 23. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı yıldızın arka adale yan kısmında ödem bulunuyor.

Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirdiği antrenmana katılamayan tecrübeli futbolcuda bulunan ödemin dağılması amacıyla doktorların yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

Bu sezon 21'i 'de, 3'ü de 'nda olmak üzere 24 karşılaşmada oynayan Gustavo, bu mücadelelerde 1 gol attı.

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