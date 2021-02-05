Mesut Özil'i Fenerbahçe - Galatasaray maçı heyecanı sardı!
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil, teknik direktör Erol Bulut ile bir toplantı yapıp dev derbide oynamak istediğini belirtti.
Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş bir hamle geldi.
BULUT'UN KAPISINI ÇALDI
Sarı lacivertliler derbi hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Erol Bulut'un odasını sürpriz bir futbolcu çaldı.
"BEN OYNAMAYA HAZIRIM"
Arsenal'den büyük umutlarla transfer edilen, Hatay maçının son 15 dakikasında forma şansı bulan Mesut Özil Erol Bulut'a "Hocam eksiklerimiz var. Görev vermek istersen ben oynamaya hazırım" dedi.
"BİLİYORUM OYNAMAK İÇİN..."
Mesut'un maç ve idman eksiği olduğunu düşünen Erol Bulut'un ise Mesut'un bu davranışından dolayı çok duygulandığı ve "Biliyorum oynamak için sabırsızlanıyorsun" dediği ve Mesut'a ikinci yarıda görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.
Bu rekabeti çocukluğundan beri ekran başından takip ettiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Bu kez sahaya çıkacağım ve bunun için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum. Derbi konusunda tecrübeli olan arkadaşlarımız bize maçın önemini sürekli anlatıyor" diye konuştu.
İRFAN CAN KAHVECİ OYNAYACAK MI?
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye sakat bir şekilde geldi. Adalesinde yırtık bulunan İrfan Can Kahveci'nin bir an önce sahalara dönmesi için sağlık heyeti yoğun bir tedavi uyguluyor.
Milli futbolcunun önümüzdeki hafta idmanlara başlaması bekleniyor. Galatasaray derbisi ile kupada eski takımı Başakşehir'e karşı oynayamayacak olan İrfan Can Kahveci, 25. haftadaki Karagümrük maçını hedefliyor.
Başarılı oyuncunun idmanlardaki durumuna göre bu karşılaşmaya kadar hazır olup olmayacağı netlik kazanacak.
LUIZ GUSTAVO'NUN SON DURUMU
Fenerbahçe'nin dinamosu Luiz Gustavo, yarın Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.
Sarı lacivertlilerin 23. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı yıldızın arka adale yan kısmında ödem bulunuyor.
Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirdiği antrenmana katılamayan tecrübeli futbolcuda bulunan ödemin dağılması amacıyla doktorların yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.
Bu sezon 21'i Süper Lig'de, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 24 karşılaşmada oynayan Gustavo, bu mücadelelerde 1 gol attı.