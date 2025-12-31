Esenyurt'ta büyük fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 01:01 Güncelleme: 31.12.2025 01:07
İstanbul Esenyrut Hadımköy bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir fabrikada büyük bir yangın meydana gelediği bildirildi. Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Nazif Vural, ekiplerin yangına canhıraş müdahale ettiğini bildirdi.
Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, yaralı ve ölü bulunup bulunmadığına yönelik bir haberin ulaşmadığı aktarıldı.
Ayrıntılar gelecek...