Esenyurt’ta büyük fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul Esenyrut'ta henüz bilinmeyen bir nedenle bir fabrikada büyük bir yangın meydana gelediği bildirildi. Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Nazif Vural, ekiplerin yangına canhıraş müdahale ettiğini bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, yaralı ve ölü bulunup bulunmadığına yönelik bir haberin ulaşmadığı aktarıldı.

Ayrıntılar gelecek...