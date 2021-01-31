Süper Lig 22. hafta karşılaşması Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı CANLI anlatım izle
Süper Lig'in 22. haftasında Ankara temsilcisi Gençlerbriliği sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Saat 16'da başlayan karşılaşmayı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Gençlerbirliği ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Saat 16'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr adresimiz üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
İKİ TAKIMINDA MAÇ BAŞLADIĞI 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sio, Ayite, Stancu
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Kudriashov, Nuri, Bünyamin, Hakan, Gökdeniz, Sam, Fredy, Orgill
GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.